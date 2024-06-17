Энергодар, Запорожская область, 17 июня, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе и его генеральному директору Рафаэлю Гросси, рано или поздно придётся признать причастность киевского режима к атакам на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Всё до поры до времени. Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придётся назвать вещи своими именами», — указал дипломат.

По словам Ульянова, на данный момент обстоятельства позволяют МАГАТЭ придерживаться аргументации, в рамках которой Рафаэль Гросси утверждает об отсутствии стопроцентных доказательств в причастности ВСУ к обстрелам и атакам на ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, в интервью «Известиям» гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз выступил с утверждением, что агентство не обладает достаточной информацией для определения стороны, атакующей Запорожскую АЭС. Он добавил, что если речь идёт об атаках беспилотных летательных аппаратов, то выявление виновной стороны нередко становится непосильной задачей, в том числе из-за сложной траектории полёта БПЛА. Кроме того, беспилотники могут быть самодельными, из-за чего, даже получив доступ к обломкам дронов, не получится установить, какая именно сторона их запустила.

При этом Гросси отметил, что в случае, если МАГАТЭ удастся установить виновных в обстрелах ЗАЭС, то агентство не сможет самостоятельно наложить санкции, а только проинформировать международное сообщество, в том числе Совбез ООН.

В мае сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов допустил, что Рафаэль Гросси, отказываясь называть виновников обстрелов Запорожской атомной электростанции, пытается обелить киевский режим. По мнению Рогова, отсутствие решительных действий со стороны МАГАТЭ поощряет исходящую от Киева угрозу ядерного терроризма.