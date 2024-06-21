Москва, 21 июня, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Правительством утверждён проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии. Министерству обороны поручено согласовать с Нью-Дели порядок взаимного направления военных отрядов двух стран. Соответствующее распоряжение 20 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Одобрить… проект соглашения между правительством России и правительством Республики Индия о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индия на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — указали в документе.

Перед этим Минобороны России согласовало проект с МИД и другими федеральными ведомствами, а также с индийской стороной.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Оманском заливе прошли военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». В мероприятиях задействовали более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и КНР, широко использовались вертолёты морской авиации. Главной целью манёвров была отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Корабли трёх стран выполнили совместное маневрирование и стрельбы по надводным и воздушным целям, отработали элементы по освобождению захваченного пиратами судна. Учения «Морской пояс безопасности» провели в шестой раз. Впервые они состоялись в 2018 году.