Москва, 12 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

ТАСС/Iranian Army Office via ZUMA Press Wire

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» приступил к отработке практических задач совместных международных военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с кораблями ВМС Ирана и Китая», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что всего в мероприятиях задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и Китая, широко используются вертолёты морской авиации.

Отмечается, что главной целью учений заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Корабли трёх стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна.

Учения «Морской пояс безопасности» проводятся в шестой раз. Впервые они прошли в 2018 году. На постоянной основе в них задействованы корабли России, Ирана и Китая. В этом году в качестве наблюдателей впервые участвуют представители ЮАР, Индии, Пакистана, Омана, Казахстана и Азербайджана.

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Как передавало ИА Регнум, в феврале корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях «МИЛАН-2024». К учениям присоединились военные из более чем 50 стран. Морские учения проходили с 19 по 27 февраля в индийском городе Вишакхапатнаме в штате Андхра-Прадеш.

В Тихоокеанском флоте 10 марта сообщили, что крейсер «Варяг» отразил в Аравийском море воздушное нападение истребительной авиации условного противника. Во время учений воздушные цели сымитировали электронным способом. Экипаж крейсера успешно выполнил задачи.

В 2023 году трёхсторонние учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023» прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. На учениях Россия была представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».