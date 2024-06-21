Дюссельдорф, Германия, 21 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Словакии в рамках матча второго тура группы Е чемпионата Европы. Игра прошла 21 июня в немецком Дюссельдорфе.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

Украинцы победили со счётом 2:1. Первый гол на 16-й минуте первого тайма забил нападающий словацкой сборной Иван Шранц. На 54-й минуте Украина ответила голом полузащитника Николая Шапаренко, а на 80-й гол нападающего Романа Яремчука определил итог матча.

Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», её обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ранее, в первом туре, Словакия обыграла Бельгию со счётом 1:0, а Украина уступила Румынии со счётом 0:3.

Как сообщало ИА Регнум, во время матча со Словакией предположительно украинские болельщики развернули национальный флаг с политическим требованием. Надпись на флаге гласила: «Дайте нам выборы» (Give us elections). После 20 мая истекли президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского, который в декабре заявил, что не собирается уходить с поста.

Ранее сборная Испании со счётом 1:0 обыграла итальянцев в матче второго тура, чем обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024. Встреча прошла в Гельзенкирхене 20 июня.