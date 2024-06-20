Гельзенкирхен, Германия, 21 июня, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Сборная Испании со счётом 1:0 обыграла итальянцев в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, тем самым обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Гельзенкирхене 20 июня.

ИА REGNUM Футбол

Исход игры решился голом в свои ворота — на 55-й минуте мяч забил защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

Сборная Испании в итоге набрала шесть очков, у команды Италии — три очка, они на второй строчке.

У Албании и Хорватии по одному очку. В заключительном туре 24 июня испанцы сыграют с албанцами, итальянцы — с хорватами.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Германии по футболу 19 июня в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Венгрии. Игра завершилась со счётом 2:0.

Немцы после двух матчей группового этапа набрали шесть очков и стали первыми участниками плей-офф чемпионата Европы.

18 июня завершился первый тур группового этапа. В матче последнего игрового дня этого этапа команда Португалии за счёт гола, забитого в добавленное к основному времени игры время, одержала победу над Чехией — 2:1.

В тот же день сборная Турции обыграла команду Грузии. Встреча завершилась со счётом 3:1.