Дюссельдорф, Германия, 21 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В немецком Дюссельдорфе во время матча сборных Украины и Словакии на чемпионате Европы по футболу болельщики развернули украинский флаг с требованием выборов.

Кадр из трансляции

Как видно на кадрах трансляции, предположительно, украинские болельщики развернули флаг Украины с надписью на английском языке «Дайте нам выборы» (Give us elections).

Как передавало ИА Регнум, президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая. Ещё в декабре 2023 года глава киевского режима заявил, что не собирается уходить с поста. Он утверждал, что украинцы якобы не желают проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности».

7 июня президент России Владимир Путин отметил, что исполнительная власть Украины нелегитимна. Вести диалог с киевским режимом можно, только предварительно «разгромив» его, без этого нынешние руководители Украины не будут выполнять никакие договорённости, заявил глава государства. Договорённости должны быть надёжными и отвечать интересам России, добавил президент.

20 июня Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Вашингтон готовится «списать» Зеленского. Отмечалось, что на данный момент Белый дом и других союзников Киева устраивает положение Зеленского, легитимность которого полностью зависит от западной поддержки. Зеленский утратил всякую самостоятельность и теперь «находится на «коротком поводке в руках кураторов из вашингтонского обкома», отметила СВР.