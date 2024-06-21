Москва, 21 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Россия находится на острие борьбы за установление справедливого миропорядка, заявил 21 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Андрей Белоусов

«Сейчас Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка», — сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.

По словам министра обороны, коллективный Запад стремится сдержать развитие России, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства.

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Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о стоящей задаче по строительству нового мира. Президент обратил внимание на то, что за последние 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. В связи с этим глава государства подчеркнул, что перемены требуют изменения коренных принципов международных отношений.

В ноябре 2023 года Путин также исключил возможность формирования нового миропорядка без участия России как независящего ни от кого государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне заявил, что переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым, и для этого понадобится целая историческая эпоха. Он также указал на активные попытки США помешать этому процессу.