Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о стоящей задаче по строительству нового мира. Об этом глава российского государства сообщил 5 октября на пленарной сессии юбилейного, ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кадр из видео Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Перед нами стоит, по сути, задача по строительству нового мира», — сказал президент.

Глава государства отметил, что за годы работы клуба и в мире, и в России произошли колоссальные изменения. Как сказал российский лидер, по историческим меркам срок 20 лет не такой уж большой, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается.

Президент также заявил, что за последние 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. В связи с этим Путин подчеркнул, что происходящие в мире перемены требуют изменения коренных принципов международных отношений.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 октября заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. Президент назвал необходимым для большинства человечества построение более демократичного, честного и справедливого миропорядка.