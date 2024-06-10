Переход к новому мироустройству будет тернистым и долгим, заявил Лавров
Лавров: переход к новому мироустройству будет тернистым и займёт целую эпоху
Нижний Новгород, 10 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым, и для этого понадобится целая историческая эпоха, учитывая активные попытки США помешать процессу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июня на заседании Совета глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.
Он отметил, что впервые заседание глав внешнеполитических ведомств организации проходит в новом составе. Расширение БРИКС наглядно подтвердило процесс формирования многополярного мира, подчеркнул министр.
«Переход к новому мироустройству займёт целую историческую эпоху и будет тернистым. США и их союзники не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности», — сказал Лавров.
Глава МИД заявил, что Запад применяет против других стран санкции и финансовый шантаж, а также силовые меры. В качестве примеров он напомнил про Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию и Украину, отметив, что это только «верхушка айсберга».
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что образование многополярного мира происходит по естественным причинам, это связано с ростом потенциала ряда стран. Он подчеркнул, что все страны, присоединившиеся к БРИКС, поддерживают концепцию формирования многополярного мира.
7 июня 2024 года Путин отметил, что Россия будет частью многополярного гармоничного мира. Москва в своей политике будет опираться на европейскую культуру, так как русский народ является её носителем, а также продолжит с уважением относиться к традициям других народов России.
Советник российского президента Антон Кобяков 8 июня сообщил, что о желании присоединиться к БРИКС, ШОС и ЕАЭС заявили 59 государств. Они стремятся к развитию сотрудничества в рамках концепции многополярного мира, отметил политик.