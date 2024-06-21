Москва, 21 июня, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Благодаря отваге советских солдат в годы Великой Отечественной войны была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, заявил 21 июня президент России Владимир Путин.

Кадр из видео

Внуки и правнуки советских солдат в настоящее время борются с неонацизмом, отметил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

«Сегодня внуки, правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины, надёжно стоят на страже её суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан в Донбассе и в Новороссии от неонацистов», — сказал Путин.

Российские военнослужащие на деле доказывают, что армия страны, её офицерский корпус, вековая сплочённость и единство многонационального народа России являются «всепобеждающей силой», подчеркнул президент.

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Как передавало ИА Регнум, в ходе той же встречи Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать армию, опираясь на передовые технологии и опыт специальной военной операции. В частности, будет продолжено развитие ядерной триады, сказал глава государства.

18 июня Путин заявил, что уверен в победе России. Как всегда было в истории, в годы испытаний российское общество демонстрирует сплочённость, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным предками, подчеркнул президент.

22 июня в День памяти и скорби Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила ранее 21 июня пресс-служба Кремля. Также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».