Москва, 21 июня, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июня в День памяти и скорби примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила 21 июня пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

«22 июня — в День памяти и скорби — Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата», — сказано в сообщении.

Также, уточняется в релизе, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

Как передавало ИА Регнум, партия «Единая Россия» и волонтеры МГЕР проведут в российских городах патриотические акции в День памяти и скорби. В разных регионах страны создадут сотни «огненных картин» из тысяч зажженных свечей. Акция пройдет в ночь с 21 на 22 июня в память о событиях Великой Отечественной войны.

Также активисты проведут акции памяти в 40 странах мира, в том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.