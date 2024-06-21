Москва, 21 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 4290 военнослужащих, а также танк Leopard в зоне ответственности Южной группировки российских войск, сообщил 21 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, за неделю подразделения этой группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп противника.

Потери украинской армии, по данным Минобороны, на данном направлении составили до 4290 военнослужащих, немецкий танк Leopard, 19 боевых бронированных машин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна хорватская RAK SA-12.

Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек, уточнил Конашенков. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 1980 военнослужащих, группировки войск «Запад» — до 3330 военнослужащих, группировки «Центр» — до 2530 военных, группировки войск «Восток» — до 970 военнослужащих, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 610 военных.

Также официальный представитель российского военного ведомства информировал, что Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. По его словам, в ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.