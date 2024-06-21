Москва, 21 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы 21 июня начал рассматривать уголовное дело против трёх генералов петербургского ГУ МВД РФ — Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семёнова, обвиняемых в получении 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей.

РИА Новости/Илья Питалев Экс-руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семёнов

Взяткодателями, по версии следствия, являются предприниматели из Санкт-Петербурга: Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Организатором преступной схемы, говорится в материалах дела, на которые ссылается «Коммерсант», был Умнов. Именно он и вовлёк в неё остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, осуществляющую размещение в городе и области отделений УГИБДД по регистрации и учёту автотранспорта. Часть получаемой прибыли уходила в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

Установлено, что с 2016 по 2020 год «корпорация» автоэкспертов при УГИБДД перечислила в Фонд полиции около 39 млн рублей, которые расходовались в основном на внебюджетные потребности ГУ МВД. Например, на организацию праздников для сотрудников и членов их семей, подарки к юбилеям и материальную поддержку полицейских, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

За 6 лет нахождения Умнова на должности, с 2013 по 2019 год, фонд получил от отделений УГИБДД по регистрации и учёту автотранспорта примерно 65 млн рублей. на самом деле эти пожертвования, по данным следствия, являлись взятками, которые расходовались на покупку автомобилей премиум-класса, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.

Как передавало ИА Регнум, никто из фигурантов вину не признал. Защита фигурантов сообщала ранее, что после переквалификации обвинения число фигурантов уголовного дела выросло втрое. К Умнову и двум генералам присоединились девять коммерсантов, подозреваемых в даче взяток.