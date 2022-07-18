Москва, 18 июля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Бывшего главу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, оставили под стражей, сообщила 18 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Московского городского суда (МГС).

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«Главным аргументом поданной в МГС жалобы стало отсутствие, как полагают адвокаты, в обвинении доказательств причастности Сергея Умнова к инкриминируемым ему тяжким преступлениям», — говорится в сообщении.

Адвокаты попытались убедить апелляционную инстанцию, что фактически в материалах уголовного дела речь идет не об абстрактных представителях петербургского бизнеса, якобы обложенных полицейской данью, а о 12 небольших частных фирмах, специализирующихся на проведении автомобильно-технических экспертиз. Всем им сформированная генералом Умновым еще в 2016 году квалификационная комиссия позволила занять помещения в регистрационно-экзаменационных отделах УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти и заниматься в них сверкой агрегатов автомобилей, необходимой при оформлении сделок купли-продажи и последующей постановке их на учет.

«Поскольку аренда помещений местного УГИБДД стала бесплатной для автоэкспертов, а близость регистрационных отделов позволяла им ежедневно продавать автовладельцам свои услуги, часть заработанных средств сверяльщики агрегатов решили добровольно передавать в «Комаровский фонд» в качестве благодарности», — пояснили в суде адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями стали экс-глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

Их задержанию предшествовали обыски по делу о злоупотреблениях при использовании средств указанного фонда, в который перечисляли средства бизнесмены, в том числе владельцы коммерческих МРЭО. В начале июля все фигуранты были задержаны и заключены под стражу до 5 сентября.

Добавим, что по данным следствия, с 2016 по 2020 год «корпорация» автоэкспертов при УГИБДД перечислила в Фонд содействия программам ГУ МВД около 39 млн рублей, которые расходовались в основном на внебюджетные потребности ГУ МВД в целом. Например, на организацию праздников для сотрудников и членов их семей, подарки к юбилеям и материальную поддержку полицейских, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Однако следствие заинтересовала покупка автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Camry, которые приобретались на пожертвования и были переданы на безвозмездной основе на баланс ГУ МВД. Умнов несколько лет подряд пользовался автомобилем Camry, что и легло в материалы дела о злоупотреблении полномочиями. Кроме того, следствие заинтересовала программа документооборота, которая была куплена Главком МВД на полученные от автоэкспертизы средства.

«О каком-либо другом использовании средств Фонда содействия программам ГУВД Сергеем Умновым, по данным его представителей, в материалах уголовного дела вообще не упоминается. Генерал-лейтенант не переводил «общественные» средства на свои личные счета, не покупал себе недвижимость, автомобили и даже не пользовался популярными у руководства санкт-петербургской полиции абонементами на посещение фитнес-клубов, которые фонд выдавал стражам порядка бесплатно для поддержания хорошей физической формы», — говорится в сообщении.