Москва, 21 июня, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Российские бойцы из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили с использованием боеприпаса «Ланцет» американскую гаубицу М-777, а также артиллерийское орудие «Гиацинт» на правом берегу Днепра. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника, на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие «Гиацинт», точными ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет» оба орудия уничтожили», — отметили в ведомстве.

С помощью беспилотника «Зала» российские разведчики круглосуточно наблюдают за противником, выявляя цели различного характера. Наведение и сопровождение БПЛА ведётся операторами в ручном режиме, это исключает отклонение от цели.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Минобороны России показало кадры уничтожения украинского самолёта Су-25 ударом «Ланцета». Операция проводилась в Днепропетровской области. Баражирующий боеприпас отработал по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево. Российские военнослужащие поразили самолёт прямым попаданием боеприпаса.

Российские артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ на каховском направлении, подтвердил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кадрян. По его словам, военные обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. ВС РФ активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.