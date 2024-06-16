Москва, 16 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Днепр» сорвали перегруппировку Вооружённых сил Украины на каховском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кадрян.

Иван Шилов ИА Регнум Армия РФ и ВСУ

По словам Кадряна, российские военные обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр.

«Огнём артиллерии не допускали перегруппировку войск противника», — заявил начальник пресс-центра.

Он отметил, что артиллерия уничтожила плавсредства с украинскими бойцами, которые намеревались высадится на левом берегу Днепра. Также российские военные активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА Регнум 15 июня, военные группировки «Днепр» за сутки уничтожили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и М270 украинских войск на херсонском направлении. В Минобороны уточнили, что украинские войска за сутки потеряли до 75 бойцов и три автомобиля.

14 июня стало известно, что десантники из группировки уничтожили на правом берегу Днепра командный пункт и технику украинских войск. Отмечалось, что командование группировки приняло решение поразить цели при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате удара FPV-дронов было уничтожено более десяти военнослужащих Вооружённых сил Украины и одна бронемашина.