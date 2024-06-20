Киев, 20 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. В Харькове поздно вечером 20 июня был слышен взрыв. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Алексей Даничев/РИА Новости

Очевидцы информировали, что мощный взрыв прозвучал на востоке Украины — в Харькове.

Издание о подробностях и последствиях инцидента не сообщило.

Известно, что в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 июня на Украине получил повреждение объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Глава областной администрации Сергей Борзов подтвердил попадание. Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.

В течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами силы ПВО подавили 15 украинских беспилотников.

На Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске и на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Если Украина связывает начало переговоров с Россией с выводом российских войск с территории вернувшихся в состав РФ территорий, то этого никогда не случится, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.