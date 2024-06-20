Пхеньян, 20 июня, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Собаки породы пхунсан являются национальным достоянием Корейской Демократической Народной Республики (КНДР), рассказал в интервью Sputnik кинолог Евгений Цигельницкий.

AP/KCNA/ТАСС

Собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, довольно редкие. По словам эксперта, встретить заводчиков этой породы в других странах практически невозможно, поскольку они считаются национальным достоянием Северной Кореи и их не разрешено вывозить.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Собаки этой породы сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы.

«Это охотничьи собаки. С ними охотятся на крупного зверя, когда там тигры водились, даже на тигров охотились. Как наши сибирские лайки, это жесткие к зверю собаки. К людям, как правило, они доброжелательны», — заключил Евгений Цигельницкий.

Считается, что такие собаки очень верны хозяину и агрессивны к тем, кто нарушает границы их жизненного пространства. Они довольно специфичны и требуют серьёзных тренировок. Это и стало основной причиной того, что даже в Северной Корее пхунсан не так часто заводят, отмечают специалисты.

Эта порода для жителей Кореи — спутник жизни. Сегодня она стала одним из государственных символов страны, национальной собакой, — рассказал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок был принят с признательностью, щенков в ближайшее время доставят в Москву.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын. Лидеры провели переговоры делегаций в расширенном составе и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.