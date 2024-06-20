Тамбовская область, 20 июня, 2024, 16:43 — ИА Регнум. На нефтебазе в Тамбовской области, предположительно атакованной дронами, продолжают гореть два резервуара, сообщила 20 июня администрация региона.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тушение пожара продолжается, средств для его ликвидации достаточно, отмечается в сообщении в Telegram-канале администрации.

«Сегодня ранним утром произошёл хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА. Тушение пожара (…) продолжается, сил и средств для этого достаточно. В настоящее время горят два резервуара», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании одного резервуара на территории нефтебазы. Инцидент произошёл, предположительно, из-за атаки беспилотника.

Позднее сообщалось, что пожар перекинулся на второй (из девяти) резервуар. По предварительной информации, нефтебазу атаковали два украинских дрона, один из них был сбит, заявил представитель экстренных служб, слова которого привела «Газета.Ru».

В ночь на 20 июня также в результате атаки дронов ВСУ произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Энем в Адыгее. Кроме того, украинские беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани. Министерство обороны сообщало, что в течение ночи на 20 июня над шестью российскими регионами силы ПВО подавили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.