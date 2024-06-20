Москва, 20 июня, 2024, 16:25 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы из-за урагана строительные леса рухнули на мужчину, он погиб, сообщил 20 июня источник телеканала «360.ru».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Уточняется, что обрушение лесов произошло в Басманном районе столицы, на 2-й Бауманской улице, 10. Изначально, уточнил источник, речь шла о пострадавшем, но позже появилась информация, что мужчина погиб.

Ранее столичный Следственный комитет РФ информировал, что на севере Москвы из-за упавшего дерева во время урагана «Эдгар» погиб мужчина. Также сообщалось о как минимум десяти пострадавших, в числе которых есть ребёнок.

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Кроме того, в Московской области из-за обрушившейся на регион непогоды повалены 200 деревьев, повреждены 26 автомобилей, одна женщина пострадала.

Как передавало ИА Регнум, московские власти ранее призвали жителей города 20 июня воздержаться от пребывания на улице. Мэр Сергей Собянин предупредил, что в Московском регионе прогнозируются смерчи, а также ожидаются гроза, ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с.

В Сети 20 июня появились кадры формирования смерча в Подмосковье, снятые между Лобней и Шереметьево.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Заместитель мэра Пётр Бирюков сообщил, что приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.