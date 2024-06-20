Москва, 20 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды в российской столице, сообщил 20 июня заммэра Пётр Бирюков.

РИА Новости/ Сергей Мамонтов

«На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — цитирует его Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам, в Москве 20 июня ожидаются ливни с грозой и сильным ветром с порывами от 18 до 23 метров в секунду. Кроме того, с 12 до 17 часов существует вероятность формирования смерчей.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале призвал жителей столицы по возможности не находиться на улице 20 июня из-за прогнозируемого смерча, а также шквалистого ветра и ливня.

Ранее в этот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе в четверг, 20 июня возможны рекордные ливни и смерч. По его словам, в Москве выпадет до 34–36 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

При этом на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья есть вероятность появления смерчей, отметил метеоролог. Непогода покинет столичный регион в ночь на 21 июня.