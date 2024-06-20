В сети появились кадры формирования смерча в Подмосковье
Лобня, Московская область, 20 июня, 2024, 15:06 — ИА Регнум. В сети опубликованы кадры формирования смерча в Подмосковье, снятые между Лобней и Шереметьево. Видео опубликовал Telegram-канал Meteoweb.ru.
На кадрах видно, что деревья раскачиваются под воздействием сильного ветра, который иногда переходит в шквалистый.
Как передавало ИА Регнум, московские власти ранее призвали жителей города 20 июня воздержаться от пребывания на улице. Мэр Сергей Собянин предупредил, что в Московском регионе прогнозируются смерчи, а также ожидаются гроза, ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Заместитель мэра Пётр Бирюков сообщил, что приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.
Как минимум десять человек, в том числе один ребёнок, пострадали от урагана, обрушившегося на Москву, сообщил днём 20 июня Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Также сообщалось, что десятки автомобилей получили повреждения. Позднее тот же источник сообщил, что в результате удара стихии один человек погиб.