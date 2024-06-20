Один человек погиб во время урагана «Эдгар» в Москве
Москва, 20 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. На севере Москвы из-за упавшего дерева во время урагана «Эдгар» погиб мужчина. Об этом сообщил Следственный комитет по Москве.
«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины на севере Москвы. 20 июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что по факту гибели мужчины организована доследственная проверка. На месте работают следователи, устанавливая все обстоятельства трагедии.
Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня ураган «Эдгар» обрушился на Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи. Департамент транспорта Москвы информировал, что на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. В результате лёгкие травмы получили два пассажира.
Также сообщалось, что при урагане пострадали как минимум 10 человек, в том числе ребёнок.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды в российской столице. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.
Московские власти призвали жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин днём ранее предупредил о том, что в Московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи. Так, по его словам, с 03:00 до 22:00 мск местами по городу ожидаются гроза, ливень. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.
До этого, 12 июня, в подмосковном городе Щёлково мужчина и десятилетний ребёнок погибли после падения на них дерева.