Москва, 20 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. На севере Москвы из-за упавшего дерева во время урагана «Эдгар» погиб мужчина. Об этом сообщил Следственный комитет по Москве.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины на севере Москвы. 20 июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что по факту гибели мужчины организована доследственная проверка. На месте работают следователи, устанавливая все обстоятельства трагедии.

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Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня ураган «Эдгар» обрушился на Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи. Департамент транспорта Москвы информировал, что на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. В результате лёгкие травмы получили два пассажира.

Также сообщалось, что при урагане пострадали как минимум 10 человек, в том числе ребёнок.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды в российской столице. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Московские власти призвали жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин днём ранее предупредил о том, что в Московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи. Так, по его словам, с 03:00 до 22:00 мск местами по городу ожидаются гроза, ливень. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.

До этого, 12 июня, в подмосковном городе Щёлково мужчина и десятилетний ребёнок погибли после падения на них дерева.