Москва, 19 июня, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале призвал жителей столицы по возможности не находиться на улице 20 июня из-за прогнозируемого смерча, а также шквалистого ветра и ливня.

Константин Кокошкин / Global Look Press

«Уважаемые москвичи! Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице», — написал он.

По его словам, 20 июня с 03:00 до 22:00 мск местами по городу ожидаются гроза, ливень. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 м/с. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.

«Берегите себя», — добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе в четверг, 20 июня возможны рекордные ливни и смерч. По его словам, в Москве выпадет до 34–36 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

При этом на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья есть вероятность появления смерчей, отметил метеоролог. Непогода покинет столичный регион в ночь на 21 июня.

12 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что июнь 2024 года в Москве уже стал одним из самых дождливых месяцев в XXI веке. Он отметил, что за первые 11 дней в столице выпало 94 миллиметра осадков, или 122% от месячной нормы.