Москва, 20 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Лидеры западных стран не связывались с Москвой по мирным предложениям президента России Владимира Путина по Украине, заявил 20 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Известия/Константин Кокошкин

«Только публичные видел реакции», — сказал он изданию Life.

На вопрос, связывались ли конкретно с Россией западные коллеги, он ответил отрицательно.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры по урегулированию конфликта. В числе условий для их начала глава государства назвал полный вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент также назвал условием переговоров отмену антироссийских санкций Запада. При этом он указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, где пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Путин также указал на необходимость Киеву и Западу признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, Владимир Путин выступил с инициативами глобального характера, реализация которых может послужить основой для мира на Украине и создания новой, всеобъемлющей системы безопасности на евразийском континенте.

Западным странам стоит последовать мирному предложению России по урегулированию украинского конфликта, пока не поздно, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что российское предложение направлено на реальное завершение конфликта, а не на его заморозку. Это позволит постепенно восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой.