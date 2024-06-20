Бухарест, 20 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Высший совет национальной обороны Румынии принял решение передать Украине ракетную систему Patriot. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба администрации президента страны.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press

«Члены Совета решили передать Украине систему Patriot», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с учётом «значительного ухудшения ситуации с безопасностью» на Украине и последствий этого для региона, в том числе для безопасности Румынии. Бухарест координировал решение с союзниками по НАТО.

7 мая после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест готов передать Киеву комплексы Patriot. Он отметил, что вопрос требует обсуждения в Высшем совете обороны, так как Румыния не должна остаться без средств противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня правительство США намерено объявить о приостановке выполнения всех заказов, связанных с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. В числе ожидающих поставок стран — Германия, Польша и Румыния.

Власти Украины не раз просили о поставках систем противовоздушной обороны, в том числе американских комплексов Patriot. В апреле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «за закрытыми дверями» просил у западных партнёров системы Patriot в аренду, но такая схема пока не получила одобрения.

Российские военные уничтожают такого рода вооружение, поставленное Киеву западными союзниками. Так, 9 марта стало известно, что среди уничтоженных ударом «Искандера» в Донбассе комплексов ПВО были два американских ЗРК Patriot. По словам обозревателя журнала The National Interest (TNI) Петера Сучиу, система ПВО Украины понесла серьёзный урон. Он отметил, что комплексы были одним из самых совершенных видов оружия, которые ВСУ получили от США, и каждый из них играл ключевую роль.