Вашингтон, 13 марта, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу.

Василий Иванов ИА REGNUM Вражеская техника уничтожена

По словам автора, ЗРК Patriot были одним из самых совершенных видов оружия, которые ВСУ получили от США. Каждый из этих комплексов превратился в ключевой элемент ПВО Украины, добавил он.

«Потеря Patriot <…> подчеркивает интенсивность нынешних боёв и говорит о стратегических последствиях для украинской ПВО», — продолжил Сучиу.

Обозреватель издания считает, что украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены при попытке защиты городов и конвоев. Эта потеря приведёт к ещё большему рассредоточению ресурсов, заключил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта стало известно, что в числе уничтоженных армией России в Донбассе комплексов противовоздушной обороны ВСУ были два американских ЗРК Patriot. В этот же день в Минобороны подтвердили уничтожение российскими военными ЗРК С-300 в районе Покровска. ЗРК был поражён ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Удар сопровождался мощным взрывом.

Также ВС России уничтожили с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии склады боеприпасов нескольких бригад ВСУ, пункт управления дронами у Степового в Запорожской области, скопление личного состава и военной техники ВСУ в 127 районах.

На Украине 10 марта признали уничтожение ЗРК Patriot ВСУ ударом российских войск у города Покровска. По информации агентства УНИАН, установки находились примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения. Комплексы удалось идентифицировать по кабинам грузовиков MAN, на базе которых выпускают Patriot.