Москва, 20 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Из больниц выписали 15 человек, пострадавших от отравления. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Противоэпидемические мероприятия в регионах продолжаются. По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В службе уточнили, что 14 человек выписали в Москве, одного — в Нижегородской области.

Как передавало ИА Регнум, по последним данным, пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 — в Татарстане и 16 — в Нижегородской области. Предварительно, все они ели салат «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен».

Ранее следствие установило, что фигуранты уголовного дела об отравлении изготовили более 2 тыс. порций некачественного блюда «Лобио». Отмечалось, что гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин и ещё несколько обвиняемых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности.

Помимо Лозина, суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову.

При этом суд арестовал по данному делу повара компании — производителя фасоли «Савон-К» уроженца Таджикистана Карима Норматова. Он будет содержаться под стражей также до 15 августа. По данным следствия, по указанию Шина повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен», минимизируя финансовые затраты.

В нескольких регионах России обвиняемые пытались уничтожить некачественную продукцию, а Норматов хотел скрыться. Повара задержали в аэропорту Жуковский. Он заявил, что скрываться не собирался, а лишь хотел съездить домой.