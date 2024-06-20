Киев, 20 июня, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные устроили погром на могилах военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал издания «Политика Страны».

Кадр из видео

«В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко», — говорится в сообщении.

Как видно на кадрах, неизвестные разрисовали портреты военных и флаги, которые были размещены на могилах. Также неизвестные разбросали цветы и венки, порвали брошюры на стендах перед ними.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в Киеве злоумышленники разграбили могилу украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Воры похитили шевроны, которые на могиле оставили сослуживцы лётчика. Девушка попросила грабителей вернуть нашивки, пообещав им анонимность.

В августе того же года в Киеве полиция задержала двух сестёр, которые станцевали тверк на могилах военнослужащих. Против девушек возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

Ранее жительница Харькова посетила одно из городских кладбищ, где хоронят погибших военнослужащих ВСУ, и показала кадры с бесконечным количеством могил украинских военных под жёлто-голубыми флагами.

Она испугалась размеров кладбища и призналась, что не знает, где его край. Женщина добавила, что это лишь одно из большого числа таких мест захоронений Харькове.

30 марта сообщалось, что военных Вооруженных сил Украины, которые массово погибают при атаках и ударах российских бойцов в зоне спецоперации, хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой.

3 мая стало известно, что на Украине появилась первая братская могила бойцов ВСУ. Захоронение находится в Черновцах на западе страны. В братской могиле на кладбище «Садгора» находятся тела 16 военных 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Здесь захоронили уроженцев нескольких областей, в том числе из Центральной Украины.