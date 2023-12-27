Харьков, Украина, 27 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Жительница Харькова посетила одно из городских кладбищ, где хоронят погибших военнослужащих ВСУ и показала кадры с бесконечным количеством могил украинских военных под жёлто-голубыми флагами.

Кадр из видео

Она испугалась размеров кладбища, и призналась, что не знает, где его край. Она подчеркнула, что это лишь одно из большого числа таких мест захоронений Харькове.

«Я не знаю, где тут край… Вы вообще видите эти масштабы?», — задалась вопросом харьковчанка.

В то же время она выразила недоумение, почему в такое тяжёлое время украинцы конфликтуют из-за языка, добавив, что её «разрывает».

«За какую «мову» мы ругаемся? Больно, что люди сидят и молчат, пока пацаны гибнут. Проблема не в мове, а в том, что нас обворовывают свои», — заявила женщина.

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Как сообщало 15 декабря ИА Регнум, пленный украинский военнослужащий Иван Матвиенко рассказал о массовой гибели сослуживцев под Работино. По его словам, только пятеро из 48 украинских военных выжили в отряде ВСУ после трёх дней попыток пойти в контрнаступление в Запорожской области. Он добавил, что его подразделение проходило подготовку всего лишь месяц.

19 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев провёл девять волн мобилизации, десятая продолжается до сих пор. В тот же день он озвучил потери украинской стороны в ходе специальной военной операции.

По его данным, потери ВСУ составили более 383 тыс. военнослужащих. Вместе с этим Киев потерял 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.