Киев, 25 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Киеве полиция задержала двух сестёр, которые станцевали тверк на могилах военнослужащих, им грозит от трёх до пяти лет лишения свободы, сообщили 25 августа в пресс-службе МВД Украины.

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По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

Видео, где девушки станцевали на могилах военнослужащих, попало в социальные сети. Правоохранители после обнаружения данной видеозаписи установили личности двух совершеннолетних жительниц Киева, которые совершили правонарушение.

После инцидента девушкам пришлось принести извинения и удалить видеозапись. Она рассказали, что танцевали на могиле отца, который погиб в Изюме. Свою выходку они объяснили тем, что у них такая «культура захоронения» и отец бы понял их поступок.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2021 года в Сети появилось видео, снятое у мемориала в Богучаре в Воронежской области. На кадрах видно, как светловолосая девушка в мини-юбке танцевала вокруг мемориала и ходила по цветам. В полиции потом уточнили, что девушка нуждается в специализированной медицинской помощи.