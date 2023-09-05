Киев, 5 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В Киеве злоумышленники разграбили могилу известного украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Об этом сообщила девушка погибшего, написало 5 сентября в Telegram-канале издание «Страна. ua».

Кадр из видео Пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус

Она добавила, что воры похитили шевроны, которые на могиле оставили сослуживцы лётчика. Девушка попросила грабителей вернуть нашивки, пообещав ворам анонимность.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели на Украине известного лётчика с позывным Джус ряд украинских Telegram-каналов сообщил 26 августа. Сообщалось, что он погиб вместе с ещё одним пилотом в результате столкновения двух истребителей МиГ-29 украинской армии в Житомирской области. Инцидент произошёл 25 августа и один из самолётов рухнул на жилые дома.

По данным военного блогера Кирилла Фёдорова, в результате авиакатастрофы погиб самый медийный лётчик украинских ВВС, который регулярно давал интервью западным СМИ, его представляли в качестве аса. Также 30-летний пилот был одним из кандидатов на то, чтобы в дальнейшем управлять обещанными Киеву американскими истребителями F-16.