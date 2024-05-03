Черновцы, Украина, 3 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. На Украине появилась первая братская могила бойцов ВСУ. Захоронение находится в Черновцах на западе республики, сообщило 3 мая издание «Страна. ua».

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Отмечается, что в братской могиле на кладбище «Садгора» находятся тела 16 военных 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Здесь захоронили уроженцев нескольких областей, в том числе из Центральной Украины.

Как сообщила адвокат Галина Янко, все они погибли 11 марта 2022 года в селе Людвиновка в Бучанском районе под Киевом. Троих из них не опознали.

Издание опубликовало фотографии с места проведения захоронения. На кладбище провели церемонию, в которой участвовали несколько священнослужителей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что в прошлом месяце ежедневные потери украинской армии в зоне СВО составляли в среднем тысячу военных.

С начала этого года ВСУ потеряли более 111 тысяч военных. Шойгу подчеркнул, что украинцев по-прежнему бросают на убой. Таким образом киевский режим пытается выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь.