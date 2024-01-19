Москва, 20 января, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Боевиков Вооруженных сил Украины, которые массово погибают при атаках и ударах российских бойцов в зоне спецоперации, хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой. Об обустройстве захоронений рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам собеседника, у ВСУ есть специальная методичка для так называемой «могильной сотни», которую нужно срочно захоронить.

Киевской властью разработаны рекомендации для братской могилы, пояснил источник. Так, могила должна быть в нижней части длиной 20 метров, шириной 2 метра и в высоту 2,3 метра. Есть ещё и другие нюансы, исходя из местности захоронения.

«Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 трупов с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — пояснил изданию информатор.

Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 метра. При установке гробов в два уровня расстояние между ними по вертикали должно быть не менее полуметра. При этом гробы верхнего ряда должны размещаться над промежутками между гробами нижнего уровня. Пустоты между гробами заполняются слоем земли с укладкой поверху хвойных веток или хвороста.

При копке могил ВСУ используют в основном бульдозеры.

Для ускорения процесса минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий колодец.

В методических рекомендациях строго говорится, что нельзя проводить перезахоронение из братской могилы ранее одного года с момента погребения.

По словам источника, извлечение останков одного погибшего из братской могилы возможно только в случае перезахоронения всех захороненных по решению местных властей и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

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