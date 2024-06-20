Ханой, 20 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за тёплый прием, глава государства также передал пожелания благополучия вьетнамскому народу.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам

«Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, тёплый радушный приём», — сказал российский лидер по итогам переговоров.

Владимир Путин также передал самые искренние пожелания благополучия жителям Вьетнама.

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«Когда я говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым — а мы это видим — встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия», — добавил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

На встрече с То Ламом Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

Ранее кортеж российского президента Владимира Путина, особенно автомобиль Aurus, вызвал интерес у вьетнамцев. Вьетнамцы терпеливо ждут своей очереди, чтобы сделать снимок на память.