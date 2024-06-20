Путин поблагодарил Вьетнам за гостеприимство и тёплый приём
Ханой, 20 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за тёплый прием, глава государства также передал пожелания благополучия вьетнамскому народу.
«Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, тёплый радушный приём», — сказал российский лидер по итогам переговоров.
Владимир Путин также передал самые искренние пожелания благополучия жителям Вьетнама.
«Когда я говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым — а мы это видим — встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия», — добавил президент России.
Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
На встрече с То Ламом Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.
Ранее кортеж российского президента Владимира Путина, особенно автомобиль Aurus, вызвал интерес у вьетнамцев. Вьетнамцы терпеливо ждут своей очереди, чтобы сделать снимок на память.