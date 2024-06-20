Путин: укрепление партнёрства с Вьетнамом входит в число приоритетов России
Ханой, 20 июня, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, заявил 20 июня президент России Владимир Путин.
«Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов», — заявил глава государства на переговорах с вьетнамским лидером То Ламом.
Президент России отметил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений.
«Всё это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», — добавил Путин.
Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.