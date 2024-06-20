Ханой, 20 июня, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Кортеж российского президента Владимира Путина, особенно автомобиль Aurus, вызвал интерес у вьетнамцев. Путин 20 июня прибыл на переговоры с лидером страны То Ламом в президентский дворец в Ханое.

Кадр из видео

«Кортеж президента России, а конкретно «Аурус», вызвал здесь настоящий ажиотаж. Все по очереди фотографируются возле знаменитой машины», — сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Журналист отметил, что вьетнамцы терпеливо ждут своей очереди, чтобы сделать снимок на память.

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Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и То Лама проходит в Большом зале президентского дворца. Ожидается, что после переговоров президенты России и Вьетнама подпишут совместные документы и выступят с заявлениями для СМИ.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

В Пхеньяне президент России подарил лидеру КНДР вторую по счёту машину Aurus. Первый автомобиль Ким Чен Ын получил в подарок в феврале. Лидер КНДР 19 июня проехал за рулём автомобиля вместе с Путиным, российский президент находился на пассажирском сиденье. До этого автомобилем управлял Путин.