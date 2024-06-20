Ханой, 20 июня, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приступили к переговорам в Ханое. Они проходят в рамках государственного визита российского лидера в страну.

Известия/Павел Волков Владимир Путин и То Лам

Встреча проходит в Большом зале президентского дворца. Лидеры приступили к общению после традиционного фотографирования на фоне национальных флагов. В кадре Путин и То Лам пожали друг другу руки.

Ранее Путин прибыл к президентскому дворцу на автомобиле, приветствуемый вьетнамскими детьми с российскими флажками в руках. У дворца его встретил вьетнамский коллега.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

Принимая и приветствуя Путина, руководство Вьетнама проигнорировало критику со стороны США и подчеркнуло многолетние отношения с Россией, отметило агентство Bloomberg. Издание указало, что Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, в том числе энергетике и вооружениям. В ситуации с украинским конфликтом официальный Ханой сохранил нейтралитет, не присоединился к осуждениям России и продолжает призывать к дипломатическому урегулированию.