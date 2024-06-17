Херсон, 17 июня, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

По его словам, повреждён «объект критической инфраструктуры и газопровод».

Он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.

12 июня администрация Киевской области заявила о сильном пожаре на одном из объектов. Возгорание началось после серии взрывов.

ГСЧС 13 июня сообщила, что горит военно-промышленное предприятии в Киевской области. К тушению пожара привлекли большое количество сил и средств.