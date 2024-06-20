Пхеньян, 20 июня, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время визита российской делегации в Пхеньян наградил высшей государственной наградой республики — орденом Ким Ир Сена — президента РФ Владимира Путина. Церемония состоялась 19 июня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что считает большой славой вручение ордена Ким Ир Сена — высшего ордена КНДР товарищу Владимиру Путину в знак выражения безграничного уважения и доверия нашего правительства и народа к нему, имеющему особые заслуги в развитии отношений между двумя странами — КНДР и России. Ким Чен Ын зачитал совместное решение Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета КНДР и президиума Верховного народного собрания о присуждении ордена и лично вручил ему награду», — отметили в агентстве.

Также лидер КНДР подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Эта национальная порода практически неизвестна за пределами страны. Пхунсан — смешанная порода, выведенная от северокорейских волков. У этих собак густая шерсть, обычно белого цвета, крючковатый хвост и навострённые уши. Пхунсан используют для охоты на крупных животных, в том числе амурского тигра.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня лидеры России и КНДР обменялись подарками. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР преподнёс главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Общение двух лидеров в формате тет-а-тет продолжалось около двух часов. Далее программой была предусмотрена неформальная прогулка Путина и Ким Чен Ына по резиденции «Кымсусан», а также чаепитие.

После двухдневного визита в КНДР Владимир Путин вылетел во Вьетнам. 19–20 июня российский лидер посетит страну с государственным визитом.