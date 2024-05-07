Луганск, 8 мая, 2024, 01:38 — ИА Регнум. В минздраве Луганской Народной Республики сообщили, что все пострадавшие сотрудники нефтебазы в результате налёта и обстрела киевских боевиков госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

«В интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь», — пояснила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Ракеты с радиусом действия 300 км, по всей вероятности, из новой поставки США, предположил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

В результате атаки ВСУ были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы. Пожар вспыхнул на газопроводе высокого давления.

В ночь на 8 мая в Луганске прогремело несколько взрывов, подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. На место инцидента прибыли спасатели и пожарные.