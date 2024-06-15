Белгород, 15 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе в Белгородской области. Об этом 15 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«В посёлке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом», — написал он.

Глава региона рассказал, что госпитализировали двух мужчин. У одного из них множественные осколочные ранения, он находится в тяжёлом состоянии. У второго осколочные ранения спины и кисти.

В посёлке повреждена линия электропередачи, на одной из улиц нет электроэнергии.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня украинские военные обстреляли Шебекино. В результате атаки обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Погибли пять человек, ещё семь пострадали. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ 12 мая обстреляли Белгород из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. При атаке обрушился подъезд жилого дома, погибли 17 человек.