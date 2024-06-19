Белгородская область, 19 июня, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Село Березовка Борисовского района Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Ранение получила местная жительница. Подробности налёта ВСУ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Село Берёзовка после атаки ВСУ

«В результате прямого прилёта боеприпаса на частный дом повреждены надворные постройки, в доме выбиты окна, посечены кровля и фасад», — написал в Telegram-канале губернатор.

В числе пострадавших, по словам Гладкова, мирная жительница. Её с закрытой черепно-мозговой травмой скорая помощь увезла в больницу Белгорода.

Информация о последствиях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь жителей, написал 19 июня в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что после обстрела Петровского района столицы республики около остановки общественного транспорта от ранений скончалась женщина 1955 года рождения, ещё одна женщина 1949 года рождения была ранена.

Противник совершил 21 выстрел, выпустив 54 боеприпаса с применением реактивной и ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа.

В Николаевской области Украины в районе складов возле железной дороги прогремел сильный взрыв, сообщил 19 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.