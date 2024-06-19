Энергодар, Запорожская область, 19 июня, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Украинские боевики после атаки дронов по Энергодару начали интенсивный обстрел города с применением артиллерии, сообщил 19 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Официальный сайт Министерства обороны РФ

«После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — написал он в Telegram-канале.

По данным на 21:00 мск, количество прилётов по городу увеличилось до семи.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня около 20:00 мск украинские вооружённые формирования с помощью беспилотника ударили по подстанции Энергодара. В результате часть абонентов осталась без электроэнергии. Аварийные бригады частично восстановили электроснабжение в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что при обстреле никто не пострадал. Однако сохраняется угроза повторных атак.

ВСУ также 8 июня нанесли артиллерийский удар по Энергодару. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина уточнила, что город обстреляли с использованием артиллерии, был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет.

27 мая ВСУ нанесли пять ударов из артиллерийских орудий по району Энергодара. Тогда от удара украинской армии пострадали два сотрудника компании «Тепловодоканала».