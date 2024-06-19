Николаев, Украина, 19 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины в районе складов возле железной дороги прогремел сильный взрыв, сообщил 19 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв… Вероятно, Шевченково или рядом. Там склады возле железной дороги. По железной дороге доставляют технику и БК, которые потом идут в направлении Белозерки, Станислава, Александровки… В том районе катается HIMARS и периодически стреляет дальнобойными по Херсонской области. Там и склад с ракетами», — написал он.

Лебедев уточнил, что взрыв, одиночный резкий и сильный, прогремел около 9.54 на херсонском направлении.

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