Донецк, 19 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Число погибших в результате удара ВСУ по Донецку увеличилось до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Одна из женщин, которая сегодня утром получила ранения, скончалась в больнице», — написал он в Telegram-канале.

Ранее во время обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за сутки 16 июня 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 45 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, повреждений жилых домостроений или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

12 июня результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ.

Мэр Горловки Иван Приходько 11 июня рассказал о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 9 июня сообщил об обстреле украинскими войсками города Пологи. В результате погибла мирная жительница 1963 года рождения.