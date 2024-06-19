Москва, 19 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла слова главы МИД Швейцарии о том, что Москва и Берн находились в якобы регулярных контактах во время подготовки саммита по урегулированию ситуации на Украине в Бюргенштоке.

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«Никаких «регулярных контактов» между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства.

Захарова отметила, что Россия не видела смысла обсуждать то, что изначально не имело никакого содержания и практического приложения к реальным условиям.

Более того, подчеркнула она, Швейцария, принявшая у себя саммит по Украине, давно не рассматривается Москвой как нейтральная сторона. Эта позиция и была доведена до главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса, добавила Захарова.

Ранее Кассис заявил, что власти Швейцарии регулярно контактируют с Россией по вопросам «мирной» конференции по Украине в Бюргенштоке.

Как передавало ИА Регнум, так называемый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из приглашенных 180 стран участие в мероприятии подтвердили чуть более 90 государств, половина из которых — европейские, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали 11 стран. После саммита свои подписи отозвали ещё несколько государств, среди которых Руанда, Иордания и Ирак.

Более того, физической версии коммюнике, заключённого по итогам конференции по Украине в Швейцарии, нет, сообщил после конференции пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Захарова ранее подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса.

Перед саммитом 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Москва требует признания частью России регионов, вернувшихся в её состав, а также нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций.