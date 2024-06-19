Берн, 19 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Физической версии коммюнике, заключённого по итогам конференции по Украине в Швейцарии, нет, сообщает «AIF.ru» со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьера-Алена Эльчингера.

MICHAEL BUHOLZER/POOL/ТАСС

«Это живой список, поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, так называемый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из приглашенных 180 стран участие в мероприятии подтвердили более 90 государств, половина из которых — европейские, а также восемь организаций.

Итоговое коммюнике не подписали 11 государств. После саммита свои подписи отозвали ещё несколько стран, в том числе Руанда, Иордания и Ирак.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что решение стран, отказавшихся подписать финальную декларацию, подорвало значимость и без этого заведомо бесперспективного саммита. Это говорит о том, что ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддерживать подход Запада к конфликту на Украине, добавил он.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страны, которые не подписали итоговое заявление, сделали это из-за нежелания обрушить свои отношения с Россией. В итальянском министерстве также призвали «продвигать нарратив, который поддерживает позицию Киева и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой».

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса. Кроме того, Запад и Украина должны понять, что разумной альтернативы мирному плану России, представленному президентом Владимиром Путиным, не существует, добавила Захарова.

14 июня на встрече с руководством МИД Владимир Путин назвал условия, при которых Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Москва требует признания частью России регионов, вернувшихся в её состав, а также нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций.