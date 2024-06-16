Донецк, 17 июня, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 45 единиц различных боеприпасов. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«20 фактов вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что украинские войска совершили 17 обстрелов на донецком направлении, два обстрела — на горловском и один — на волновахском. В результате обстрелов погиб один мирный житель, повреждений жилых домостроений или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Волновахском районе при ударе со стороны ВСУ погиб российский военный корреспондент Никита Цицага. По словам главы региона, военкор с марта 2022 года регулярно приезжал в ДНР для освещения событий. В Следственном комитете России заявили, что ведомство примет все возможные меры по установлению лиц, причастных к преступлению, и привлечению их к уголовной ответственности.