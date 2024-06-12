Донецк, 12 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ. Об этом 12 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Кадр из видео

Отмечается, что при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка в 07:00 мск получили ранения мужчины 1981 и 1976 годов рождения.

«По улице Курортной погибла женщина 1977 года рождения», — уточнили в представительстве.

В СЦКК добавили, что мирная жительница погибла при обстреле со стороны ВСУ в 07:20.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Шебекино при обстреле со стороны украинской армии. Он уточнил, что ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня.

Мэр Горловки Иван Приходько 11 июня рассказал о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 9 июня сообщил об обстреле украинскими войсками города Пологи. В результате погибла мирная жительница 1963 года рождения.